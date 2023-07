Hamilton: "Onze auto is nog nooit zo slecht geweest als nu"

Lewis Hamilton is wederom gefrustreerd door de slechte wegligging van zijn Mercedes-auto en omschreef het gevoel achter het stuur als het slechtste dat hij ooit heeft gevoeld. De Brit sloot de tweede training van de Grand Prix van Hongarije af als 16e, terwijl teamgenoot George Russell het langzaamst was.

De tijden werden vertekend door het feit dat sommige teams maar op één set banden reden ter voorbereiding op het experimentele kwalificatieformaat op zaterdag. Ondanks dat feit was Hamilton niet onder de indruk van hoe de W14 aanvoelde op de Hungaroring.

Hamilton: "Nee, hij voelde helemaal niet goed aan. De auto voelde vandaag op zijn slechtst aan. We zullen vanavond aan de afstelling werken. Vorig jaar voelde het in het begin verschrikkelijk aan, maar toen hebben we de afstelling veranderd. We gaan er vanavond aan werken en hopelijk voelt het morgen beter."