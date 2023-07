Perez crasht na drie minuten vrije training in Hongarije

Een grote blunder van Sergio Perez, drie minuten nadat de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije is gestart. De Mexicaan was bezig met zijn eerste snelle ronde en reed vanuit bocht 4 naar de bocht 5 terwijl hij bij het aanremmen op het gras instuurde.

Dit zorgde ervoor dat de RB19, met de nieuwe updates op de auto, spinde en de hele voorkant inclusief wielophanging kapot zijn gegaan. Uiteraard bezorgde dat de vrije training meteen een rode vlag.

Onder druk

De positie van Sergio Perez stond al onder druk en zal hierdoor niet minder worden. Helmut Marko heeft aangegeven Perez te steunen, maar hoe lang dit zal duren is de vraag. In het mediacenter op de Hungaroring wordt al cynisch geroepen dat Ricciardo na 11 rondjes vrije training in de AlphaTauri, gebeld wordt door Helmut Marko dat hij voor Red Bull mag rijden.

Updates Red Bull

De vraag is of Red Bull nog een set een nieuwe onderdelen heeft of dat Max Verstappen hierdoor als enige met de nieuwe updates zal rijden. Mocht dat zo zijn, dan zal Perez met de oude configuratie het weekend af moeten maken.