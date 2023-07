Perez niet bang van Ricciardo: "Ik bepaal mijn eigen toekomst"

Sergio Perez zegt dat de overstap van Daniel Ricciardo naar het Formule 1-team AlphaTauri niets verandert voor hem en voegt eraan toe dat hij zijn eigen toekomst in handen heeft. Veel F1-experts zien Ricciardo's komst naar AlphaTauri als vervanger van Nyck de Vries in feite als een kans voor de Australiër om aanspraak te maken op een terugkeer naar een stoeltje bij Red Bull Racing.

De Mexicaan benadrukt echter dat het normaal is dat zijn stoeltje begeerd wordt door andere coureurs. Hij zegt in gesprek met motorsport.com: "Van mijn kant verandert er niets, want zoals ik al zei, rijd ik voor Red Bull. Het is niet alleen Daniel, het is ook Yuki, meer dan de helft van de grid wil graag voor Red Bull rijden. Dus het verandert niets."

Niet met Ricciardo gesproken

Perez zegt dus niet extra druk te voelen, ook al weet de echte F1-fan dat Helmut Marko deze keus niet zomaar heeft gemaakt en de druk op wil voeren op zijn coureurs die ondermaats presteren: "Ik zit al 13 jaar in de F1, dus ik ben niet iemand die ver vooruit denkt. Ik ben in gesprek geweest met mijn engineers sinds mijn komst naar de Hungaroring, dus om eerlijk te zijn heb ik niet eens de tijd gehad om met Daniel te bespreken wat er aan de hand is. Ik denk dat het een geweldige kans voor hem is. En dat is het."

"Ik richt me op Hongarije en dan op de Grand Prix van België. Ik denk niet echt aan 2025, dat is zo ver vooruit. Het is onzin om zo ver weg te denken."

Perez heeft een contract tot eind 2024, waardoor verwacht wordt dat Ricciardo na anderhalf seizoen bij AlphaTauri terugkeert naar Red Bull Racing als zijn prestaties goed zijn.