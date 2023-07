Wolff wil vlammen in Hongarije: "Hopelijk weer goed resultaat"

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt met positieve blik naar de Grand Prix van Hongarije. Behalve dat de Oostenrijker hoopt dat de recente updates goed uitpakken, roept de wedstrijd in Budapest ook positieve herinneringen op.

"We gaan naar Hongarije en kijken uit naar de uitdaging in de aanstaande double-header voor de zomerstop", doelde Wolff op de race in Budapest en Spa-Francorchamps.

Ondanks dat er nog twee Grands Prix nog voor de boeg zijn, blikte Wolff op de eerste seizoenshelft terug. "Het was er een van ups-and-dows, maar we kunnen een aantal positieve dingen meenemen."

"In Silverstone overtroffen we onze naaste concurrenten. We hebben goed gepresteerd in de race. We waren in staat om naar het podium te racen en ons P2-voordeel in het kampioenschap uit te breiden."

De Mercedes-teambaas ziet dat per wedstrijd de concurrentie verschilt. "Het fluctueert echter bijna elk weekend. We moeten blijven presteren als we het gat naar voren willen dichten en voor overwinningen willen vechten."

Hij vervolgt hierover: "Verschillende teams hebben de laatste tijd grote winsten geboekt. Dit heeft sommigen in de strijd met ons gebracht, vooral McLaren. Het was indrukwekkend en het geeft ons moed dat we ook winst kunnen blijven boeken. We gaan die uitdaging graag aan en zullen te zijner tijd onze eigen stappen zetten."

Voor de Grand Prix van Engeland monteerde Mercedes verschillende updates op de bolides. Met name gericht op de langzamere bochten. Wolff is benieuwd hoe de wagen reageert dit weekend.

"De Hungaroring is een circuit dat qua aard heel anders is dan Silverstone. Het zal interessant zijn om te ontdekken hoe onze nieuwste upgrades presteren in bochten met een langere doordraai en lage snelheid."

Wolff hoopt dat het verleden garanties biedt voor nieuw succes. "We hebben goede herinneringen aan Hongarije vorig jaar, met George's eerste pole position in de F1 en een dubbel podium voor het team. Deze race markeert ook een decennium sinds de eerste overwinning van Lewis bij ons, dus het is een circuit vol goede herinneringen. Hopelijk kunnen we deze keer weer een sterk optreden neerzetten."

"We willen voortbouwen op het positieve momentum van Silverstone en de strijd aangaan met onze rivalen", concludeerde de Oostenrijker.