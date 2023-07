Magny-Cours in gesprek om Franse GP terug te laten keren op F1-kalender

Magny-Cours wil graag terugkeren op de Formule 1-kalender nu de Grand Prix van Frankrijk een plekje lijkt te krijgen. Paul Ricard was voorheen elk jaar gastheer van de race, maar de promotors hoopten op een roulatiedeal in plaats van een jaarlijkse deal met de F1, waardoor de race zijn plaats op de kalender verloor.

Volgens L'Equipe wil het circuit van Magny-Cours in de regio Nevers graag meedoen nadat de Franse president Emmanuel Macron had beloofd dat hij elk circuit dat een F1-race wil organiseren gaat steunen.

Macron wil echter dat Frankrijk elk jaar op de kalender staat met twee Franse coureurs die voor het Franse Alpine F1-team racen - Esteban Ocon en Pierre Gasly. Magny-Cours, dat tussen 1991 en 2008 F1-races organiseerde, heeft zichzelf naar voren geschoven, maar is niet de enige optie.

Er zijn gesprekken geweest over een potentiële straatrace in Nice aan de zuidkust van Frankrijk, maar mogelijke gelijkenissen met het nabijgelegen Monaco zouden dat een minder interessant voorstel voor de F1 kunnen maken.

Geschiedenis Franse GP

De Franse Grand Prix heeft sinds de eerste race in 1906 een groot aantal gastlocaties gehad, maar Magny-Cours wil zijn plaats als thuisbasis van de F1 in het land terugwinnen. Le Mans, Dieppe, Amiens, Lyon, Straatsburg, Tours, Montlhery, Miramas, Saint-Gaudens, Pau, Reims, Rouen, Charade, Dijon, Paul Ricard en Magny-Cours hebben allemaal ten minste één Franse Grand Prix op hun naam staan, hoewel dat vaak gebeurde voordat het Formule 1-wereldkampioenschap in 1950 werd opgericht.

Michael Schumacher heeft het record van 8 overwinningen op zijn naam staan, terwijl Alain Prost er 6 op zijn naam heeft staan. Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben er allebei 2. Ferrari heeft het record voor overwinningen als constructeur met 17 en Williams is de op één na beste met 8.