Steiner: "Schumacher heeft de beste papieren om iemand te vervangen"

Gunther Steiner verlengde vorig jaar als teambaas van Haas niet het contract van Mick Schumacher. De zoon van Michael Schumacher had te weinig laten zien en Steiner brieste regelmatig over de vele schades die de jonge coureur reed voor het Amerikaanse team. Hij werd voor dit jaar vervangen door Nico Hulkenberg.

Inmiddels is Schumacher aan de slag bij Mercedes als test- en reservecoureur en verricht hij volgens teambaas Toto Wolff goed werk in de simulator.

Hoewel Steiner zegt dat hij dat niet kan bevestigen, vanwege de beperkte hoeveelheid simwerk die Schumacher bij Haas heeft gedaan, gelooft de F1-baas dat de 24-jarige Duitser een grote kans maakt om de volgende coureur te worden die een racestoeltje bemachtigt.

In gesprek met N-TV Duitsland zegt Steiner: "Ik denk dat hij van alle coureurs op dit moment in de beste positie verkeert om een permanent stoeltje te bemachtigen. Ik moet zeggen dat hij in de Mercedes-carrousel zit, en Mercedes heeft natuurlijk veel klantenteams. Dus daar zit misschien wel iets in. Hij zit in de beste positie vergeleken met alle anderen."

"Of het werkt of niet, weet ik niet, want zoals ik al zei, ik bemoei me niet met de beslissingen van andere teambazen. Iedereen moet zijn eigen beslissingen nemen en leven met die verantwoordelijkheid. Daarom heb ik daar geen mening over. Maar hij zit zeker in een goede positie."

Michael Schumacher wagenziek

In het tijdperk van zijn vader was de simulator in opkomst en een nieuw fenomeen. Michael Schumacher heeft echter niet vaak in de simulator gezeten bij Mercedes omdat hij wagenziek is, zo maakte GPToday.net in 2011 bekend.

