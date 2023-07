Video: 3 ongeleide Red Bull-projectielen besturen 1 simulator

De Britse Grand Prix is nog maar net achter de rug, maar het Formule 1-team van Red Bull wou maar al te graag nog één laatste rondje over Silverstone zien. En daarvoor heeft de renstal de hulp ingeschakeld van coureurs Max Verstappen, Sergio Pérez en Daniel Ricciardo, die met z'n drieën 1 simulator over het legendarische Engelse circuit moeten besturen.

Bekijk de video hieronder (7:01 min)