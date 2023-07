Ricciardo kijkt uit naar Hongaarse Grand Prix: "Zal een uitdaging worden, maar heb er zin in"

Komend Grand Prix-weekend zullen alle ogen op Daniel Ricciardo gericht zijn. Circuit Hungaroring zal de locatie zijn waar de Australiër zijn fulltime terugkomst naar de Formule 1 gaat maken, en waar Ricciardo hoopt een goed begin te maken met het verder ontwikkelen van de AT04-bolide.

Inmiddels is het Formule 1-circus alweer in Hongarije aangeland, waar dit weekend Grand Prix nummer elf van het seizoen afgewerkt zal worden. Bij team AlphaTauri zal een nieuw (maar toch bekend) gezicht verschijnen, namelijk Daniel Ricciardo. Zijn terugkomst bij de Italiaanse renstal heeft bijna tien jaar geduurd, maar via een flinke omweg, is de man uit Perth weer terug van weggeweest.

"Ik ben ontzettend blij om weer terug te zijn. Zoals gewoonlijk moet je bij de Red Bull-familie altijd klaarstaan om gebeld te worden. Toen dat vorige week gebeurde, greep ik mijn kans."

"De transitie naar AlphaTauri is soepel verlopen. Er is veel veranderd sinds ik bijna tien jaar geleden voor het laatst voor dit team heb gereden, maar er waren nog steeds veel bekende gezichten te zien."

"Toen ik vorige week de Red Bull tijdens de bandentest op Silverstone uitprobeerde, voelde alles heel natuurlijk. De AlphaTauri-auto is wat hij is. Ik ga hem besturen en van daaruit eraan werken. Ik wil niet te veel vooraf over de auto nadenken. Als het een auto is die enigszins gebalanceerd aanvoelt, dan kan ik daar mee werken. Het zal een uitdaging worden, maar ik heb er zin in."

"Ook kijk ik er naar uit om de auto door middel van mijn kennis verder te ontwikkelen. Voor Budapest geldt denk ik vooral om gewoon plezier te hebben, en om meer mijn rechter dan mijn linkervoet tijdens de race te gebruiken. Het is op dit circuit belangrijk om in een ritme te komen. Als de auto gebalanceerd is, dan kun je hier je zeker vermaken."