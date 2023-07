Ferrari-teambaas Vasseur wijst naar set-up als 'sleutelfactor' voor sterk raceweekend

Volgens Frederic Vasseur, eindverantwoordelijke van Ferrari, kan er nog veel meer potentie uit de SF23-bolide gehaald worden door een goede set-up te vinden, in plaats van constant de focus te leggen om nieuwe upgrades aan de openwielbolide te monteren.

De afgelopen Grands Prix verloopt het niet allemaal even lekker voor het Formule 1-team van Ferrari. De renstal uit Maranello verkeert momenteel op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en zag bij de recentelijke Britse Grand Prix concurrent McLaren aan zich voorbijgaan.

Het scharlakenrode team heeft dit seizoen al een aantal grote upgrades aan haar SF23-auto aangebracht, en hoewel de nieuwe onderdelen hier en daar wat verbetering weten te ontgrendelen, meent teambaas Frederic Vasseur dat er ook nog veel performance in de set-up gevonden kan worden.

"De set-up is ook zeer van belang", begint de Franse topman. "Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van nieuwe upgrades, want op een bepaald punt zal je op dat vlak niet verder komen, en zou je juist met een goede set-up een of twee tienden kunnen pakken."

"Je kan niet elke week nieuwe onderdelen aan de auto toevoegen. Binnenkort komen er wel weer nieuwe updates, maar als ik kijk naar afgelopen raceweekend, dan denk ik dat we veel meer uit onze auto zouden kunnen halen."

Aankomend weekend zal het circus een Grand Prix op de Hungaroring gaan afwerken; een circuit dat naar alle waarschijnlijkheid goed bij Ferrari zal passen. Vasseur hamert er dan ook op om meteen orde op zaken te stellen en al vanaf de vrije trainingen de juiste data te verzamelen om een sterke set-up te creëren. "Wat betreft het maken van een set-up, en daarmee het voorbereiden op het weekend, is de sleutelfactor de vrijdag. En in Budapest waarschijnlijk nog meer, want daar zal inhalen lastig worden. Nogmaals moeten we het maximale uit ons pakket halen, in plaats van dat we constant aan het kijken zijn of we het concept van de auto moeten veranderen", besluit Vasseur.