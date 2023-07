Perez geeft op: "Ik mik op de tweede plaats"

Red Bull-coureur Sergio Perez had de ambitie om dit jaar wereldkampioen te worden, maar die droom laat de Mexicaan voorlopig varen nadat hij 99 punten achterstaat op teamgenoot Max Verstappen. Perez is door zijn tegenvallende prestaties de Kop van Jut. De Mexicaan blijft er zelf koeltjes onder. "In de Formule 1 is alleen je positie in Abu Dhabi van belang", vertelde hij aan het Spaanse dagblad AS.



De Mexicaan wijst critici op een sterk begin van 2023. “Maar ik ben niet door een wonder tweede in het wereldkampioenschap, ik heb races gewonnen. Ik heb een aantal slechte races gehad, maar we hebben alles nog voor ons.''

Verstappen is uit zicht en Perez heeft zijn doel voor het komende halfjaar bijgesteld. ''Nu mikken? Ongetwijfeld de tweede plaats in het kampioenschap. Maar ik denk op dit moment alleen maar aan de Hongaarse GP.”

De Mexicaan staat 19 punten voor op Fernando Alonso, maar ziet andere coureurs en teams ook bemoeien met het gevecht om eremetaal. Hij zegt daarover: "Fernando is een grote verrassing dit jaar. Ze hebben een grote stap gemaakt, maar ook McLaren in de laatste race. Alles is veel dichterbij elkaar met deze regels.''

"Carlos is een geweldige coureur, Fernando ook. Er is geen reden om ze te vergelijken, Spanje zou moeten profiteren van en genieten van het geweldige moment dat het heeft, want het zal zich misschien niet herhalen in de geschiedenis van de Spaanse autosport."