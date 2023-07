Jubilaris Williams in cijfers: Zeges, podiums en titels

Het team van Williams bereikt dit weekend een bijzondere mijlpaal. De Britse renstal rijdt op de Hungaroring namelijk de 800ste Grand Prix uit hun bestaan. Ze vierden al een klein feestje in Silverstone, maar dit weekend is het dan echt zover. In de 800 Grands Prix heeft Williams veel successen geboekt, GPToday.net zet de cijfers op een rijtje.

De naam Williams verscheen in 1969 voor het eerst op de grid. Het Frank Williams Racing Cars schreef toen een Brabham in voor Piers Courage. Het ging toen echter niet om het team dat wij vandaag de dag kennen als Williams. Het team veranderde in het begin van de jaren ‘70 meerdere keren van naam en mede-eigenaar. Williams-grondlegger Sir Frank Williams vertrok eind 1976 bij het team nadat teameigenaar Walter Wolf besloot de boel te herstructureren. Frank Williams zette daarna Williams Grand Prix Engineering op, het team dat we vandaag de dag kennen als Williams.

De eerste bolide die werd gebouwd door Williams, verscheen wel aan de start in de jaren van Frank Williams Racing Cars. Deze wagen verscheen aan de start in 1975.

Cijfers

Williams heeft veel successen geboekt in de afgelopen 799 Grands Prix. In totaal hebben ze 114 Grands Prix gewonnen, startte er 128 keer een Williams-coureur op de pole position en mocht het team 313 keer het podium betreden. Williams werd negen keer constructeurskampioen en zeven keer werd een Williams-coureur wereldkampioen.

Titels en zeges

Alan Jones was in 1980 de eerste Williams-wereldkampioen, samen met Carlos Reutemann bezorgde hij het team ook de eerste constructeurstitel. Ook Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) en Jacques Villeneuve (1997) werden wereldkampioen in een Williams. Opvallend genoeg werd geen enkele coureur meerdere keren wereldkampioen voor Williams.

Het team won dus 114 Grands Prix. Clay Regazzoni won in 1979 de eerste Grand Prix op het thuiscircuit van Silverstone. Er volgden nog 113 zeges, de meeste daarvan werden gepakt door Nigel Mansell (28), Damon Hill (21) en Alan Jones en Jacques Villeneuve (beide 11 zeges).

21ste eeuw

In de 21ste eeuw presteert het team veel minder goed dan in de jaren ‘80 en ‘90. In deze eeuw wist het team slechts 11 Grands Prix te winnen, Pastor Maldonado was in 2012 de laatste Williams-winnaar. De Venezolaan won toen de Spaanse Grand Prix.

De tegenvallende resultaten zijn ook terug te zien in het constructeurskampioenschap. In de laatste vijf jaar eindigde het team vier keer als laatste in dit kampioenschap en werden ze 2021 één keer achtste. In 2015 eindigde ze voor het laatst in de top drie in het constructeurskampioenschap.

2023

Dit jaar is Williams met een redelijk seizoen bezig waarin ze op de achtste plaats staan in het constructeurskampioenschap. Ze presteren steeds beter, maar de successen van mannen als Mansell, Hill en Jones zijn nog ver weg. Toch mag het team nog wel eventjes dromen, met zo’n roemruchte geschiedenis zal de naam Williams nog lang blijven bestaan.