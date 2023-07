Michael Schumacher en Damon Hill waren in 1995 opnieuw titelrivalen. Beide coureurs vochten net als in 1994 om de wereldtitel en dit kwam opnieuw tot een kookpunt. In Silverstone op 16 juli, 28 jaar geleden, ging het tussen de twee weer mis.

Hill joeg op de Duitser om de eerste positie te veroveren. Onder droge omstandigheden probeerde hij Schumacher in te halen, maar de Duitser wilde daar niks van weten en hield zijn lijn. De twee raakten elkaar en kwamen in de grindbak met een DNF voot beiden tot gevolg. De gelukkige derde? De teamgenoot van Schumacher bij Benetton, Johny Herbert. Die zorgde alsnog voor een Brits feestje.