Ricciardo lacht en oefent Italiaans bij AlphaTauri-presentatie

Daniel Ricciardo staat aankomend weekend weer aan de start van de Hongaarse Grand Prix. De Australiër is aangesteld als de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. De Nederlander werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten en Ricciardo heeft ondertussen enorm veel zin in zijn comeback.

Nadat hij met luid applaus werd ontvangen op de fabriek van de Italiaanse renstal, deelt hij nu nog een video van zichzelf. Hij draagt voor het eerst het pak van AlphaTauri en bedankt de aanwezige werknemers voor het warme welkom en laat ook nog eventjes weten dat hij zijn Italiaanse accent weer onder de knie probeert te krijgen.

getting the Italian accent going 馃嚠馃嚬 馃槈@danielricciardo 馃憤馃徏 pic.twitter.com/K2EmhTkwR7