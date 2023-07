Brundle zag wanhoop bij De Vries: "Dat is triest om te zien"

Eerder deze week werd Nyck de Vries ontslagen door het team van AlphaTauri. De prestaties van de Nederlandse coureur vielen flink tegen en zijn positie stond dat ook al geruime tijd onder grote druk. De Vries ontvangt veel steun van collega's, Martin Brundle stelt dat er veel wanhoop zichtbaar was bij de ontslagen coureur.

De Vries begon dit jaar aan zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij kon echter op geen enkel moment echt overtuigen. Hij werd veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, hij scoorde geen enkel WK-punt en hij kreeg enorm veel kritiek van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Het ontslag was dan ook voor niemand een verrassing.

Jammer

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle vindt het sneu voor De Vries. De bekende Britse commentator spreekt zijn steun uit bij Sky Sports News: "Ik vind het jammer voor Nyck omdat hij beter kan dan dit. Mensen horen mij vaak zeggen dat het lastig is om de Formule 1 te bereiken, maar dat het nog lastiger is om daar te blijven. Op weg naar de Formule 1 ziet iedereen je potentie, maar dan slaat ineens de realiteit toe en kun je je niet verbergen. Hij heeft niet eens een half seizoen de kans gehad in een auto die overduidelijk lastig te besturen is."

Wanhoop

Brundle zag ook dat De Vries het enorm lastig had, maar hij vraagt zich af of dit de juiste keuze is. De Vries wordt nu vervangen door Daniel Ricciardo en Brundle stelt dat het voor De Vries niet goed is gegaan: "Voor mij is het heel duidelijk dat er wanhoop in zijn rijgedrag is geslopen in de afgelopen paar races. Heel veel wanhoop zelfs. Hij is in een aantal momenten beland waar hij niet had moeten zitten. Dat is triest om te zien want hij is beter dan dat."