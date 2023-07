Hamilton twijfelt soms aan toekomst en wijst naar drukke agenda

Lewis Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij graag door wil gaan bij het team. Toch stelt Hamilton dat hij soms twijfelt aan zijn toekomst in de sport.

Hamilton is al sinds 2007 actief in de koningsklasse van de autosport en rijdt sinds 2013 voor het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal werd hij zes keer wereldkampioen, maar momenteel loopt niet alles op rolletjes. De Brit worstelt met zijn wagen en kan niet duelleren met Max Verstappen. Zijn laatste zege was in 2021 en dat zorgt vanzelfsprekend voor ontevredenheid bij de Brit.

Hamilton heeft al meerdere keren aangegeven dat hij gewoon door wil gaan met racen. De zevenvoudig wereldkampioen geeft in gesprek met Channel 4 toe dat hij soms twijfelt: "Ik ben dagen waar ik mij afvraag of ik wel door wil gaan. Dat baseer ik dan vooral op het vele reizen en alle offers die we maken voor onze loopbaan. Ik probeer de balans tussen mijn leven, familie en mijn loopbaan zo goed mogelijk te onderhouden. Soms krijgt de ene de voorkeur, die andere twee zijn het belangrijkste maar moeten dan even wachten. Zodra ik de paddock in loop en de auto in stap, weet ik weer waarom ik hier zo van houd."