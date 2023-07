Wolff wilde McLarens aanvallen: "Dacht dat we ze zouden opeten"

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend een redelijk sterke Britse Grand Prix. Lewis Hamilton en George Russell kwamen als derde en vijfde over de streep. Beide coureurs werden verslagen door een McLaren en Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft aan dat hij had verwacht dat zijn team de Britse concurrent kon verslaan.

McLaren was verrassend sterk op het circuit van Silverstone. De Britse renstal kwalificeerde zich met Lando Norris en Oscar Piastri als tweede en derde. De coureurs kwamen vervolgens als tweede en vierde over de streep in de race. Daarmee hielden ze dus allebei een Mercedes achter zich. Sterker nog, Piastri reed in de slotfase van de race vlak achter Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff had verwacht dat zijn coureurs de strijd met de McLarens aan konden gaan. Wolff geeft zelf aan dat hij dacht dat ze konden toeslaan na de herstart. Wolff wordt geciteerd door Motorsportweek: "Om eerlijk te zijn dacht tijdens de Safety Car-fase dat we de McLarens zouden opeten en de tweede en derde plaats zouden pakken. Misschien konden we nog wel meer uitdagingen aangaan. Maar, je zag hoe sterk hun auto was. We hadden een aanval kunnen plegen in de eerste rondjes, maar ze reden sterk en ze waren efficiënt in de snelle bochten en op de rechte stukken."