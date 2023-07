Officieel: Ricciardo vervangt De Vries bij AlphaTauri

AlphaTauri heeft zojuist de verhalen van vanmiddag over het vertrek van Nyck de Vries bevestigd. Op sociale media melden ze dat Daniel Ricciardo het seizoen gaat afmaken en in Hongarije weer in de auto zal stappen. De Australiër vervangt De Vries die bezig was met een teleurstellend seizoen.

Ricciardo zat dit seizoen zonder stoeltje en was aan Red Bull Racing verbonden als derde coureur. AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, huurt hem nu tot het einde van het seizoen. Ricciardo reed vandaag de bandentest voor Red Bull en heeft dus ook weer meters gemaakt. In een korte verklaring laat hij weten blij te zijn dat hij weer terug is. AlphaTauri noemt De Vries slechts één keer bij naam in het persbericht.