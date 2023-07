'De Vries vertrekt per direct bij AlphaTauri'

Het lijkt over en uit te zijn voor Nyck de Vries in de Formule 1. De Nederlander is bezig met een uitermate teleurstellend seizoen in dienst van AlphaTauri waarin hij nog geen enkel punt heeft gescoord. Meerdere media waaronder Viaplay-commentator Allard Kalff melden nu dat De Vries per direct vertrekt bij het team, wie hem opvolgt is niet duidelijk.

De Vries debuteerde vorig jaar als invaller in de Formule 1. Hij verving in Monza de zieke Alexander Albon bij Williams. Hij maakte direct indruk en finishte in de punten, AlphaTauri trok hem vervolgens aan voor het seizoen 2023. Als teamgenoot van Yuki Tsunoda maakte hij geen indruk en kwam er kritiek vanuit de top van het team.

De Vries zou tot de zomerstop de kans krijgen om zich te bewijzen. Dit blijkt nu dus niet te kloppen, in Hongarije zal er een andere coureur achter het stuur van de auto zitten. Het lijkt erop dat dit Daniel Ricciardo gaat worden. De Australiër fungeert momenteel als derde coureur van Red Bull Racing en komt vandaag in actie bij de bandentest op het circuit van Silverstone. Liam Lawson is dan weer in beeld voor een stoeltje in 2024. Ook Alex Palou wordt in verband gebracht met een AlphaTauri-stoeltje voor volgend jaar, wat dit betekent voor de positie van Yuki Tsunoda is niet duidelijk.