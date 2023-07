Pérez 'niet zo bezorgd' over recentelijke tegenvallende kwalificatieresultaten.

Afgelopen weekend kreeg Red Bull-coureur Sergio Pérez het tijdens de kwalificatie weer niet voor elkaar. Terwijl teamgenoot Max Verstappen de afgelopen vijf Grands Prix vanaf pole position startte, wist Pérez niet hoger dan een elfde startplaats te komen. De Mexicaan laat zich niet kennen, en zegt al meteen met zijn team op de simulator aan het werk te gaan om het probleem op te lossen.

Het onderlinge verschil tussen kampioenschapsleider Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez bedraagt na afloop van de Britse Grand Prix maar liefst 99 punten. Na een sterke start van 2023, kan er gesteld worden dat Pérez momenteel in een performancedip verkeert op het gebied van kwalificeren. Zijn zicht op de wereldtitel lijkt voor dit jaar steeds meer te vertroebelen, maar de Mexicaan laat weten niet bezorgd te zijn over de tegenvallende resultaten bij de laatste vijf Grands Prix.

"Het zit hem in de details", begint Pérez. "Ik voel me de afgelopen races wat minder comfortabel in de auto, vooral op de zaterdagen wanneer er weinig brandstof in de tank zit. Dat is een kwestie waar ik morgen (maandag) al met het team aan ga werken. We hebben wat ideeën over hoe we in zo'n kleine performancewindow te werk kunnen gaan. We hebben gewoon een sterke zaterdag nodig, en het positieve is dat op de zondag het tempo er wel degelijk is, en daar worden de punten uitgedeeld. We moeten het uitzoeken en dan een goed weekend hebben, want het tempo is er."

Een aantal recentelijke kwalificatiesessies werden in regenachtige omstandigheden afgewerkt, een scenario waar Pérez moeilijker op tempo leek te komen. "Het heeft te maken met hoe ik race, hoe ik de zaterdagen in ga, en hoe we het als een team aanpakken. Die details moeten we uitpluizen. De laatste paar kwalificaties waren in verschillende omstandigheden, en op die momenten moet je alles in de details goed hebben. Vandaar dat ik niet zo bezorgd ben. Afgelopen vrijdag hadden we een sterke pace. We moeten onze kwalificatieproblemen oplossen, en dan zitten we goed", concludeert Pérez.