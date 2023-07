Horner begrijpt kopieergedrag: "Onvermijdelijk dat het gebeurt"

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen schreef gisteren de Britse Grand Prix op zijn naam en versloeg daarmee de verrassend snelle McLaren van Lando Norris. De Britse renstal introduceerde in Oostenrijk updates waarmee ze de filosofie van Red Bull volgden. Christian Horner begrijpt die keuze wel.

Red Bull heeft dit jaar de juiste keuze gemaakt en is veel sneller dan de concurrentie. Tot nu toe heeft de Oostenrijkse renstal alle Grands Prix gewonnen in het huidige seizoen. De andere teams hebben het ontwerp van Red Bull goed bekeken en veel van de geüpdatete bolides vertonen dan ook gelijkenissen met de RB19. Dat geldt dus ook voor de McLaren.

Dezelfde weg

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de auto's van McLaren goed in de gaten gehouden op het circuit van Silverstone. De Brit zag dat de McLarens leken op de RB19. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik keek op de grid naar hun auto, het was de eerste keer dit seizoen dat ik er echt goed naar heb gekeken. Je kan duidelijk zien dat de filosofie erg vergelijkbaar is. Dus ja, ze hebben er duidelijk voor gekozen om dezelfde weg als wij te bewandelen."

Onvermijdelijk

Horner heeft geen problemen met het kopieergedrag van McLaren. De Britse renstal is immers niet het enige team dat goed naar de Red Bull heeft gekeken. Volgens Horner hoort dat er ook een beetje bij: "Het is onvermijdelijk dat dit gebeurt. Waarom zou je het ook niet doen? Als je ziet dat een auto zo goed presteert als die van ons, dan is het alleen maar logisch dat je hem probeert na te maken. Andere teams hebben besloten precies hetzelfde te doen."