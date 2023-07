Perez baalt van zichzelf: "Helemaal niets ging goed"

Sergio Perez kende in Groot-Brittannië een tegenvallend raceweekend. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur viel wederom vroeg af in de kwalificatie en kwam gisteren slechts als zesde over de streep. Perez zelf was enorm teleurgesteld en stelt dat er bij hem helemaal niets goed was gegaan in de race.

In navolging van de raceweekenden in Australië, Monaco, Spanje, Canada en Oostenrijk viel Perez weer af voordat Q3 was begonnen. Hierdoor moest hij op het circuit van Silverstone weer een inhaalrace rijden. Het ging niet helemaal naar wens en hij kwam slechts als zesde over de streep. Hierdoor liep zijn teamgenoot Max Verstappen verder uit in het wereldkampioenschap.

Alhoewel de kopstukken van Red Bull Perez steunde, was hij zelf niet zo blij met zijn resultaat. De Mexicaan was kwaad op zichzelf en gaf in gesprek met de internationale media weten dat alles verkeerd ging: "Helemaal niets ging goed vandaag. Ik had een goede start, maar ik werd direct geblokkeerd door Ocon. Ik verloor posities in plaats van een aantal te winnen, dat maakte de inhaalrace nogal moeilijk. Ik gebruikte teveel van mijn banden in de eerste stint, hierdoor maakte ik drie ronden voor de Safety Car een pitstop. Dit was hem niet, maar we hebben wel alles gegeven."