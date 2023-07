Marko klapt voor Verstappen: "Met elke overwinning breekt hij een record"

Max Verstappen won op het circuit van Silverstone zijn zesde Grand Prix op rij. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een ijzersterke race en maakte zijn team trots. Hij zorgde ervoor dat Red Bull een stokoud record kon evenaren en dat zorgde voor een grote grijns bij Helmut Marko.

Verstappen verloor bij de start van de Grand Prix de leiding aan Lando Norris. Een paar rondjes later wist hij de Britse McLaren-coureur weer in te halen en won hij de elfde Grand Prix op rij voor Red Bull. Daarmee evenaarde het team het record van McLaren uit 1988. Toentertijd werden zeges gepakt door Ayrton Senna en Alain Prost.

Records

Verstappen pakt bijna elk weekend een record en dat zorgt voor blijdschap bij Helmut Marko. De teamadviseur van Red Bull kan er hartelijk om lachen in gesprek met ORF: "Met elke overwinning wordt er weer een record gebroken! Nu hebben we dat record van McLaren geëvenaard en anders is er wel een record dat Max pakt. Het scheelde vandaag echter niet zoveel met McLaren. We hadden een solide voorsprong van negen seconden, maar die verdween door de Safety Car als sneeuw voor de zon."

Bandenstress

Verstappen reed na de herstart op de zachte band terwijl zijn rivaal Norris op een harde band reed. Volgens Marko nam het team hiermee een groot risico: "De bandenkeuze was achteraf gezien best wel een risico. Max zorgde goed voor de banden, maar je zag bij hem en Hamilton dat de zachte banden snel sleten. We waren blij dat de race voorbij was. Norris had nog zo'n vijf rondjes nodig voor een groot bandenvoordeel."