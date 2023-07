Wolff opent aanval op McLaren: "We komen snelheid te kort op rechte stukken"

Het team van Mercedes begon zonder al te hoge verwachtingen aan de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Na afloop van de race was de vreugde groot, Lewis Hamilton werd derde en George Russell kwam op de vijfde plaats over de streep. Teambaas Toto Wolff zag wel dat niet alles naar wens ging.

Mercedes begon de race achter Max Verstappen, de McLarens én de Ferrari's. In de race konden ze de McLarens eigenlijk niet bijhouden, maar door geluk met de timing van de Safety Car kon Hamilton een gratis pitstop maken. De Britse zevenvoudig wereldkampioen passeerde hierdoor Oscar Piastri en mocht na afloop alsnog juichen op het podium.

Snelheid te kort

Mercedes-teambaas Toto Wolff was redelijk in zijn nopjes met het resultaat op het circuit van Silverstone. De Oostenrijkse teambaas legt het uit in gesprek met Sky Sports: "We komen momenteel gewoon veel snelheid te kort op de rechte stukken, hier in Silverstone is dat al helemaal het geval. Het was gewoon close. We deden het best goed vergeleken met de kwalificatie, we hadden dus een solide dag."

McLaren

Hamilton opende in de slotfase ook nog eens de jacht op Lando Norris, maar dat ging niet helemaal zoals men had gehoopt. Norris was te snel en had zijn banden ook goed onder controle. Wolff gaat in ieder geval beter op McLaren letten: "Het wordt interessant om te zien hoe ze het gaat doen op circuits met meer bochten. Ze hebben in ieder geval een grote stap gezet en voor ons is het goed om te zien hoe snel dat kan gaan. We moeten achter hen en de Red Bulls aan gaan jagen."