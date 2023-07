Trotse Norris genoot: "Ik wil het hele team bedanken"

Lando Norris reed vandaag een ijzersterke race voor de ogen van zijn landgenoten op het circuit van Silverstone. Bij de start greep hij op brutale wijze de koppositie en vocht hij daarna duels uit met Max Verstappen en Lewis Hamilton. Norrris was trots op het resultaat en lachte zijn tanden bloot.

Norris kende gisteren een uitmuntende kwalificatie waardoor hij de race van vandaag vanaf de eerste startrij mocht starten. Hij kende daarna een goede start en verschalkte tweevoudig wereldkampioen Verstappen. Hij sloeg een gaatje, maar na vijf rondjes bleek Verstappen toch te snel te zijn. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kon er daarna niet meer langs komen.

Duels

Na afloop van de race zwaaide Norris enthousiast naar de vele duizenden landgenoten rondom het circuit. Bij de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard werd hij geconfronteerd met zijn duels met de wereldkampioenen: "Dat was echt insane! Ik wil het hele team bedanken, ze hebben geweldig werd geleverd. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. Ze gaven mij hards, geen idee waarom! Soms lijken ze wel beginners haha! Het gevecht met Lewis was geweldig en misschien maakte ik iets te veel foutjes."

Fans

Norris genoot ook van zijn duel met Verstappen. Hij geeft echter aan dat hij vooral genoot van het einde van de race. De duizenden fans klapten voor hun sterke landgenoot: "Tijdens die in lap probeerde ik naar alles en iedereen te zwaaien. Ik wil alle fans hier dan ook bedanken. We hadden hier eigenlijk de tweede en derde plek moeten hebben. Oscar deed het geweldig en hij had derde kunnen worden als er geen Safety Car was geweest."