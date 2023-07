Opgeluchte Verstappen is blij: "Die McLarens waren heel erg snel"

Max Verstappen kende een foutloze race op het circuit van Silverstone. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verloor de koppositie bij de start, maar reed daarna simpel weg bij de McLaren van Lando Norris. Verstappen mocht juichen en was na afloop dan ook zeer in zijn sas met het resultaat.

Verstappen gold voorafgaand de race als de grote favoriet voor de zege op het iconische Britse circuit. De Nederlandse coureur verloor de koppositie bij de start aan Norris, maar stelde na een paar rondjes zijn mindere start. Daarna verloor hij de koppositie op geen enkel moment en ging ook zijn pitstop onder de Safety Car helemaal naar wens.

Start

Max Verstappen nam na afloop de felicitaties in ontvangst. De Nederlander was blij voor zijn goede vriend Lando Norris en sprak zich daarna uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "We hadden een rampzalige start dus daar moeten we nog wel eventjes naar gaan kijken. Daarna waren de McLarens, en vooral Lando, heel erg snel. Het duurde een paar rondjes voordat ik hem kon passeren en daarna kon ik een gaatje slaan."

Norris

Verstappen greep de elfde zege voor Red Bull Racing op rij. De Nederlandse coureur was trots op die recordtocht en deelde daarna nog meer complimenten uit aan Norris: "Ik ben blij dat we weer hebben gewoon en dat het de elfde zege op rij is voor ons team is bizar. Vandaag ging het niet makkelijk. Die slechte start zorgde ervoor dat we moesten gaan pushen. Lando liet mij er op aardige wijze langs, maar daarna kwam hij terug met de DRS. Hij deed het geweldig vandaag."