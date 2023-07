Voor Lewis Hamilton was er tijdens de Grand Prix van Silverstone in 2020 geen vuiltje aan de lucht in zijn jacht op de zege in zijn thuisrace. Toch ging het bijna mis voor de zevenvoudig kampioen in zijn Mercedes.

In de allerlaatste ronde plofte de linkervoorband van Lewis Hamilton en de Brit moest alle zeilen bijzetten om de wagen op de baan te houden. De stercoureur had logischerwijs geen tijd meer voor een pitstop en moest het volhouden op het overige rubber.

Met dertig seconden voorsprong op Max Verstappen waggelde Hamilton voor het oog van zijn thuispubliek richting de finishlijn. Doordat de Mercedes-auto schuurde over de grond zorgde dat voor veel vonken en vooral spectaculaire beelden.

Verstappen kwam razendsnel dichterbij en het Engelse publiek zat met dichtgeknepen billen. Gaat Hamilton het wel halen? Toch bleef hijzelf kalm in de cockpit en reed stoïcijns. Met nog maar een voorsprong van minder zes seconden won Hamilton de Britse GP, maar het scheelde een haartje of alles was plotsklaps voor niets geweest.