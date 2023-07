Wolff realistisch na tegenvallende kwalificatie Mercedes

Het team van Mercedes kende een redelijke kwalificatie op het circuit van Silverstone. De Duitse renstal kon niet meevechten met Red Bull Racing, Ferrari en McLaren en sloot de sessie af op de zesde en de zevende plaats. Mercedes-teambaas Toto Wolff is redelijk tevreden met het resultaat.

In de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Silverstone had het team van Mercedes het nog enorm lastig. Lewis Hamilton en George Russell waren tot twee keer toe te langzaam om de top tien te bereiken. In de Britse avond en nacht werkte het team hard door en vandaag kwamen ze beduidend beter voor de dag. De zesde tijd van Russell en de zevende tijd van Hamilton waren het gevolg van het harde werk.

Na afloop van de kwalificatie was teambaas Toto Wolff zeer realistisch. Vanzelfsprekend wilden de Britten Hamilton en Russell het beter doen voor eigen publiek, maar Wolff is bij Sky Sports zeer eerlijk: "Ik denk dat we het wel oké hebben gedaan. De verschillen zijn klein. Qua rondetijden zijn we competitief. Het is de vraag hoeveel pacevoordeel we kunnen hebben, want er staan best wat auto's voor ons. McLaren heeft ook een grote stap gezet, dus we moeten kijken hoe dat verder gaat. We moeten vanaf nu rekening met ze houden."