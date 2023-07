"Trotse Brown blijft rustig: "Hopelijk mogen we ruiken aan het podium".

Het team van McLaren was de grote verrassing van de Britse kwalificatie. Lando Norris en Oscar Piastri waren nipt langzamer dan polesitter Max Verstappen en noteerden de tweede en de derde tijd. McLaren CEO Zak Brown was enorm trots op het resultaat van zijn renstal.

McLaren introduceerde vorige week in Oostenrijk een zeer uitgebreid updatepakket. Alleen Lando Norris kon op de Red Bull Ring rijden met de updates en dat was direct ook terug te zien in zijn resultaten. Op het circuit van Silverstone reed ook Oscar Piastri met de updates en dat was dus ook terug te zien in het resultaat van het team in de kwalificatie in het thuisland.

Oostenrijk

De tweede en derde tijd van Norris en Piastri zorgde voor veel vreugde bij CEO Zak Brown. De Amerikaan juichte als een kind en complimenteerde het team en teambaas Andrea Stella in gesprek met Sky Sports: "Ik heb het gevoel dat ons seizoen pas echt is begonnen in Oostenrijk. Ik denk dat we nu het momentum vast hebben. Niemand zit stil en het is nog steeds zo ongelooflijk close tussen iedereen. We moeten rustig blijven en door pushen."

Winnen

De verwachtingen voor de race van morgen zijn hoog. McLaren zag er in de vrije trainingen immers ook niet bepaald slecht uit. Brown wil niet te vroeg juichen, maar is wel positief: "Onze racepace zag er gisteren best wel sterk uit. We zijn normaal gesproken sneller in de kwalificatie dan in de race, maar gisteren zag het er anders uit. Hopelijk mogen we morgen ruiken aan het podium. Ik denk niet dat we kunnen winnen als je kijkt naar de pace, dus we gaan het zien."