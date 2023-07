McLaren beboet na pitlane-incident Norris

Het team van McLaren moest zich na afloop van de derde vrije training in Silverstone melden bij de stewards. Het team stuurde Lando Norris in de eerste minuten van de sessie de baan op terwijl er nog een cooler aan zijn auto vastzat. Een monteur verwijderde het apparaat, maar de stewards grepen toch in.

McLaren heeft namelijk een boete van 1000 euro ontvangen omdat de monteur een gedeelte van de baan betrad waar hij niet mocht komen. Volgens de stewards handelde het team goed door Norris te laten stoppen zodat de cooler kon worden verwijderd. De monteur liep de pit exit line over en raakte de auto aan. Hij had geen toestemming gevraagd aan de marshalls of Race Control en daarom krijgt het team een boete.