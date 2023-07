"Marko geen fan van filmopnames: "Allesbehalve mijn ding"

In de pitlane op het circuit van Silverstone zijn er dit weekend elf teams aanwezig. Het elfde team is het fictieve 'APXGP' en is eigenlijk niets meer dan een filmset voor de nog naamloze Formule 1-film met Brad Pitt in de hoofdrol. Niet iedereen is hier fan van, Helmut Marko geeft er bijvoorbeeld geen aandacht aan.

Het Britse Grand Prix-weekend is zeer populair onder de fans en de coureurs. De tribunes rondom het circuit van Silverstone zitten dan ook propvol. De fans zien naast de opstapklassen en de Formule 1 ook een aantal rondjes van filmster Brad Pitt. De acteur heeft in de afgelopen maanden veel getraind en bestuurt een aangepaste Formule 2-wagen. De bolide is aangepast door het team van Mercedes en Lewis Hamilton is ook betrokken bij het project.

Veel coureurs reageerden tijdens persmomenten enthousiast op de opnames. Er werd gegrapt over de aanwezigheid van de filmploeg en meerdere coureurs gingen op de foto met Pitt. Bij Red Bull Racing lijkt men weinig interesse te hebben in het project. Teamadviseur Helmut Marko is geen fan en legt het uit aan Kleine Zeitung: "Het is allesbehalve mijn ding. Als dit er echter voor zorgt dat de sport nog populairder wordt, dan is het natuurlijk iets goeds voor de Formule 1."