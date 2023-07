Red Bull beboet vanwege foutje Perez

Het team van Red Bull Racing kende een sterke vrijdag op het circuit van Silverstone. Max Verstappen was in beide vrije trainingen de snelste coureur van het veld en ook Sergio Perez had een goede pace te pakken. De Mexicaan moest zich nog wel eventjes melden bij de stewards.

Perez had namelijk te hard door de pitlane gereden. In Silverstone geldt er een maximum snelheid van 80 kilometer per uur in de pitstraat. Perez reed tijdens de tweede vrije training met een snelheid van 80,9 kilometer per uur door de pitlane. Dit is vanzelfsprekend tegen de regels en de stewards hebben besloten een boete van 100 euro uit te delen aan het team van Red Bull Racing.