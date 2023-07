Marko weet nog niet of De Vries in Zandvoort nog Formule 1-coureur is

Nyck de Vries kende een redelijke vrijdag in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse AlphaTauri-coureur noteerde de elfde tijd in de eerste vrije training, maar kwam in de tweede training niet verder dan de negentiende tijd. Helmut Marko twijfelt ondertussen openlijk over de toekomst van De Vries.

De Vries is bezig met een tegenvallend seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse coureur heeft nog geen enkel WK-punt gescoord, is langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en hij weet dat hij zich snel moet gaan bewijzen. De Vries heeft volgens hardnekkige geruchten nog maar drie races, inclusief dit weekend, om verbetering te laten zien. Na de zomerstop kan hij zomaar ontslagen zijn.

De eerste race na de zomerstop is zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. Red Bull-adviseur Helmut Marko weet nog niet of De Vries dat weekend zal gaan rijden. In gesprek met Viaplay twijfelt Marko: "Wanneer is de race in Zandvoort? Na de zomerstop? Dan kan ik het je pas vertellen in Zandvoort. We zijn het aan het overwegen. Het is geen geheim dat hij niet levert wat wij hadden verwacht. Het is een harde sport en we moeten naar de toekomst kijken. We wachten op zijn performance. Als het nodig is zullen we knopen doorhakken."