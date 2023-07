Wolff is het niet eens met Hamilton: "Dat risico bestond ook toen wij alles wonnen"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ook in de eerste twee vrije trainingen in Silverstone was Max Verstappen weer de snelste. Lewis Hamilton baalt van deze dominantie, maar zijn teambaas Toto Wolff is van mening dat dit er nou eenmaal bijhoort.

Red Bull is al het gehele seizoen extreem dominant in de koningsklasse van de autosport. Ze hebben tot nu toe alle Grands Prix gewonnen en ze kunnen zich al snel focussen op de bolide voor het seizoen 2024. Mercedes-coureur Lewis Hamilton is daar niet blij mee en gaf eerder aan dat hij hoopte dat het vroeg beginnen met de ontwikkeling van de nieuwe auto's aan banden wordt gelegd.

Opvallend genoeg is Mercedes-teambaas Toto Wolff het niet eens met deze opvatting van zijn stercoureur. Wolff is er nogal duidelijk over tijdens de persconferentie voor de teambazen: "Het risico dat teams de regels wilden veranderen, bestond ook toen wij ons in de fortuinlijke positie bevonden dat we alles wonnen. De Formule 1 is echter een meritocratie. Laten we eerlijk zijn, als een team of coureur zo ver voorligt op de rest, dan komt dat simpelweg omdat ze binnen de regels beter werk hebben geleverd dan de rest."