Hamilton naar stewards voor persconferentiefoutje

Lewis Hamilton moet zich al voor de start van de sessies melden bij de stewards. De Britse Mercedes-coureur mag zich vandaag melden voor een overtreding die hij maakte voorafgaand de persconferentie op de donderdag. Het zal hem waarschijnlijk geen grote straf opleveren.

Hamilton moet zich namelijk bij de stewards melden omdat hij te laat arriveerde bij de persconferentie. Dit is mogelijk in strijd met de sportieve reglementen van de Formule 1. Het levert hem vermoedelijk geen enorme straf op, maar een reprimande of een fikse geldboete zijn zeker niet uitgesloten. Hamilton moet zich voorafgaand de eerste vrije training melden bij de stewards.