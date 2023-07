Hamilton denkt niet aan stoppen: "Heb nog zeker vijf jaar in mij"

Lewis Hamilton beschikt momenteel nog steeds over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liet eerder al weten dat hij het team niet wil gaan verlaten, maar aan de andere kant is er nog steeds geen handtekening gezet. Hij geeft in Silverstone aan dat hij nog zeker vijf jaar door kan gaan.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Brit was zeer succesvol en werd in 2014, 2015 en van 2017 tot en met 2020 wereldkampioen in de Formule 1 als Mercedes-coureur. Eerder dit jaar gaven zowel Hamilton als Mercedes-teambaas Toto Wolff aan dat een nieuw contract dichtbij was. Inmiddels is men iets minder uitgesproken over de onderhandelingen en is er nog steeds niets getekend.

Hamilton gaf in Silverstone al aan dat hij nog steeds veel vertrouwen heeft in het team en dat hij graag langer wil blijven racen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen voelt zich goed en geeft aan dat hij nog niet wil stoppen. In gesprek met Sky Sports deed hij namelijk een opvallende uitspraak: "Ik hoop hier nog lang deel van uit te maken. Voor mijn gevoel heb ik nog zeker vijf jaar in mij. Laten we het maar eens afwachten."