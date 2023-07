Russell lacht om kritische Verstappen: "Hij wil meer geld zien"

Eerder deze week deelde de Formule 1 de kalender voor 2024 met de buitenwereld. De kalender telt een recordaantal van 24 Grands Prix en de indeling is daarnaast ook logischer gemaakt. Max Verstappen is van mening dat de kalender te vol is, maar George Russell is het daar niet mee eens.

De Formule 1-kalender voor 2024 is overvol. Niet alleen worden er 24 Grands Prix verreden, er staan ook meerdere sprints op het programma. Verstappen is geen fan van de sprints en hekelt de overvolle kalender voor het aankomende seizoen. Hij hoopt dat de kalender in de toekomst minder druk gaat worden, want anders gaat hij twijfelen aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport.

Gelukkig prijzen

Mercedes-coureur George Russell is het niet eens met de beweringen van Verstappen. De Britse Mercedes-coureur stelt in gesprek met de internationale media dat hij het geen probleem vindt: "Ik hoor die opmerkingen van Max de hele tijd. Ik ben gewoon bezig met hetgeen waar ik van houd: racen! Tot op zekere hoogte heb ik wel iets van hoe meer hoe beter. Wij mogen ons als coureurs gelukkig prijzen. Natuurlijk, er zijn veel races en evenementen. Ik zou het geweldig vinden om meer races te rijden en minder verplichtingen te hebben. Bij Red Bull is dat waarschijnlijk veeleisender vanuit het marketingperspectief."

Geld

Russell hoopt dat Verstappen zijn helm nog niet aan de wilgen gaan hangen. De Britse coureur wil nog veel gevechten gaan uitvechten met Verstappen en grapt dan ook over diens klachten: "Ik denk dat hij zeurt omdat hij meer geld wil zien! Hij is de best betaalde coureur op de grid en dat is echt helemaal terecht als je ziet wat hij momenteel presteert. Ik denk dat het een soort tactiek is, die praatjes over een pensioen."