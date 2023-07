Verstappen baalt van overvolle 2024-kalender: "Dit helpt niet"

Eerder deze week presenteerde de Formule 1 de kalender voor het seizoen 2024. Deze kalender ziet er anders uit dan die van dit seizoen, meerdere races zijn verschoven zodat de volgorde logischer is. Niet iedereen is fan van de kalender, Max Verstappen stelt dat het invloed kan hebben op zijn toekomst in de sport.

De kalender voor volgend seizoen telt een recordaantal van 24 Grands Prix. Het was dit jaar ook de bedoeling om 24 Grands Prix te organiseren, maar de races in China en Imola werden afgelast vanwege uiteenlopende redenen. Het grote aantal races zorgt voor veel ontevredenheid bij een aantal coureurs. Het zorgt er immers voor dat de werknemers van de teams veel langer van huis zijn.

Logischer

Regerend wereldkampioen en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is geen fan van deze overvolle kalender. In Silverstone is de Nederlandse coureur nogal duidelijk in gesprek met de internationale media: "Voor mij zijn dit te veel Grands Prix. Ik moet er echter maar mee leren leven. De indeling van de kalender is dan wel weer iets logischer. Dat is voor iedereen beter in in ieder geval."

Knoop doorhakken

Verstappen hoopt dat er in de toekomst iets gaat veranderen aan de lengte van de kalender. Inclusief Sprints wordt het in 2024 namelijk wel heel druk. Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028. Wat hij daarna gaat doen is nog zeer onduidelijk: "Er moeten nog wat meer dingen samen komen voordat ik de knoop doorhak voor of ik doorga na 2028. Dit soort dingen helpen echter zeker niet."