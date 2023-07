Mercedes verklaart track limits-straffen Hamilton: "Hij had een balansprobleem"

Lewis Hamilton wil aankomend weekend in Silverstone gaan schitteren voor zijn eigen publiek. De Brit kende afgelopen weekend in Oostenrijk een teleurstellende Grand Prix waarin hij tijdstraffen kreeg voor het overschrijden van de track limits. Zijn team Mercedes weet nu wat de oorzaak hiervan was.

Hamilton kende vorige week in Oostenrijk een zeer teleurstellend raceweekend. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kon niet meekomen met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. Tot overmaat van ramp moest hij de Sprint ook nog eens starten vanuit het achterveld en werd hij in de race bestraft voor het overschrijden van de track limits. Hij reageerde woedend over de boordradio en stelde dat andere coureurs dat ook deden.

Hamilton ontving na afloop van de race nog een straf voor het overschrijden van de track limits. Uren na de finish van de Grand Prix deelden de stewards nog een grote hoeveelheid tijdstraffen uit voor dit vergrijp. Mercedes zocht uit wat er precies aan de hand was en trackside engineering director Andrew Shovlin legt het uit in de debrief op YouTube: "Het feit is dat hij een balansprobleem had, daardoor draaide de auto niet genoeg mee als hij instuurde. Daardoor ging hij een paar keer wijd, ging hij over de witte lijn en kreeg hij die penalty."