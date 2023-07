Verstappen wil alle races winnen: "Dat wordt niet makkelijk"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen en men vreest dat ze deze reeks voor de rest van het seizoen gaan volhouden. Max Verstappen ontkent dit niet langer, maar geeft wel aan dat het een lastige missie is.

Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander heeft dit seizoen slechts twee Grands Prix niet gewonnen, in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië was namelijk zijn teamgenoot Sergio Perez de sterkste. De concurrentie is niet al te blij met de dominantie van Red Bull en Verstappen, al sinds het begin van het seizoen vreest met voor een totale overheersing.

Niet makkelijk

Verstappen wilde lange tijd niets zeggen over de beweringen dat Red Bull dit jaar alle Grands Prix kan gaan winnen. De Nederlander geeft in gesprek met Servus TV aan dat dit inderdaad het doel is: "Als team willen we dit jaar alle races winnen, maar dat wordt zeker niet makkelijk. Er zijn nog een paar races te gaan en je kan altijd een foutje maken. Natuurlijk willen we wereldkampioen worden, maar zoals ik na Abu Dhabi 2021 al zei is alles wat daarna gebeurde een bonus."

Record

Verstappen kan dit seizoen nog veel meer races gaan winnen. De Nederlander passeerde in Oostenrijk Ayrton Senna in het klassement van de meeste overwinningen ooit. Het record van Lewis Hamilton is momenteel nog niet in zicht en Verstappen denkt daar ook niet aan: "Ik heb het nooit gehad over 60, 70 of 103 zeges. Je hebt daarvoor altijd de beste auto van het veld en veel geluk voor nodig."