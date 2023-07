Perez wil goede vorm vasthouden: "Ik heb er vertrouwen in"

Na een aantal tegenvallende raceweekenden, ging het voor Sergio Perez weer iets beter in Oostenrijk. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur eindigde daar weer op het podium en dat gaf hem goede hoop. Perez wil er alles aan gaan doen om aankomend weekend in Silverstone weer te kunnen presteren.

Perez heeft momenteel een forse achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap. De Mexicaan heeft dan ook een aantal teleurstellende weekenden achter de rug. In Oostenrijk kende hij wederom een teleurstellende kwalificatie waardoor hij de race vanuit het middenveld moest starten. Eerder ging hij ook de mist in in de kwalificaties in Monaco, Spanje en Canada.

Zijn Oostenrijkse podiumplek geeft hem veel vertrouwen voor een goed resultaat in de Britse Grand Prix. Perez is positief en weet precies wat er moet gebeuren om te presteren. In zijn vooruitblik legt de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur zich uit: "Voor de race in Silverstone heb ik er vertrouwen in en draait het erom dat we het goede proces gezamenlijk weer gaan herhalen. Ik heb deze week de tijd genomen om uit te rusten, zodat ik er fysiek klaar voor ben. Ik wil graag deze vorm vasthouden tot en met de zomerstop."