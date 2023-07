Marko waarschuwt De Vries: "We hebben twee coureurs die goed genoeg zijn"

Nyck de Vries staat momenteel onder grote druk bij het team van AlphaTauri. De Nederlandse coureur is niet op de gewenste wijze aan het seizoen begonnen en heeft nog geen enkel WK-punt gescoord. Helmut Marko is duidelijk en geeft aan dat er achter de schermen zelfs al twee mogelijke vervangers klaar staan.

De Vries werd vorig jaar met veel bombarie aangekondigd als de vervanger van Pierre Gasly bij AlphaTauri. De Nederlander heeft de verwachtingen nog niet kunnen waar maken, hij is veel langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en is momenteel nog steeds puntloos. Bij teameigenaar Red Bull zijn ze kritisch en teamadviseur Helmut Marko gaf zelfs al aan dat Christian Horner geen fan is van De Vries.

Marko wilde tot nu toe niet veel zeggen over een mogelijke vervanger van De Vries. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur verwees de verhalen over Daniel Ricciardo naar het rijk der fabelen en legde de bal bij De Vries. In het Servus Tv-programma 'Sport und Talk' is Marko nogal uitgesproken: "We hebben twee coureurs onder contract staan die klaar zijn voor een stoeltje in de Formule 1. We hebben het hier over Liam Lawson en Ayumu Iwasa. We blijven trouwens ook goed kijken naar de ontwikkelingen van De Vries."