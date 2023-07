Verstappen heeft zin in Britse GP: "Weer een thuisrace voor ons"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Silverstone op jacht naar zijn zevende zege op rij. De Nederlander gaat met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Verstappen heeft in ieder geval zin in de race op het Britse circuit.

Red Bull is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen en geldt als de topfavoriet op het circuit van Silverstone. Verstappen heerst en men gaat ervanuit dat hij dit ook weer gaat doen op het thuiscircuit van zijn grote rivaal Lewis Hamilton. De Nederlander wil nog niet te vroeg gaan juichen.

Verstappen geeft aan dat hij vooral zin heeft in de Britse Grand Prix. Hij wil zijn successen uit de voorgaande races een goed vervolg geven en spreekt zich uit bij Verstappen.com: "Het is wederom een thuisrace voor ons team, dit keer in Silverstone. Het is een geweldig circuit en ik ben benieuwd hoe onze auto daar zal gaan presteren. Er hangt een goede sfeer met veel gepassioneerde racefans rondom het circuit. Oostenrijk was een ongelooflijk weekend voor ons en hopelijk hebben we dat ook weer in Silverstone. Je weet nooit wat het weer daar gaat doen, dus dat kan de zaken door elkaar gooien."