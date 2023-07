Racepak Verstappen brengt reusachtig bedrag op voor het goede doel

Max Verstappen heeft veel geld opgehaald voor het goede doel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur stelde zijn racepak dat hij droeg tijdens de Canadese Grand Prix ter beschikking voor een veiling. Het ravepak heeft een enorm bedrag weten op te brengen voor het goede doel Wings for Life.

Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij won dit seizoen slechts twee Grands Prix niet en heeft een reusachtige voorsprong in het wereldkampioenschap. Ook in Canada kwam hij als winnaar over de streep waarna het racepak dat hij droeg werd geveild door de veilingsite van de Formule 1: F1 Authentics. Twee weken lang konden geïnteresseerden bieden en de gelukkige winnaar van de veiling heeft een enorm bedrag neergelegd.

Het pak is namelijk verkocht voor 112.333 Britse pond. Omgerekend komt dat neer op zo'n 131.000 euro. De winnaar krijgt niet alleen Verstappen racepak in de brievenbus, hij krijgt ook een speciaal pakket van Verstappens team Red Bull Racing aangeboden. De gelukkige koper van het pak krijgt namelijk een rondleiding door het hoofdkantoor van Red Bull in Milton Keynes en krijgt ook een ontmoeting met Verstappen. Daarnaast wordt het pak ook ingelijst zodat deze in een goede staat kan blijven. Wie de veiling heeft gewonnen, is niet bekend gemaakt.