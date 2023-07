Hamilton geeft toe: Frustratie had bij Grand Prix Oostenrijk 'de overhand'

Nadat de rust in Spielberg is teruggekeerd en de Formule 1 meteen richting Groot-Brittannië afreist, heeft Lewis Hamilton de kans gekregen om op de Grand Prix van Oostenrijk te reflecteren. Via social media geeft de Mercedes-coureur toe dat de race op de Red Bull Ring niet tot zijn beste prestaties gerekend kan worden.

Lewis Hamilton is maar al te blij dat het raceweekend in Oostenrijk achter de rug is en dat het F1-circus momenteel richting zijn thuis-Grand Prix afreist. De zevenvoudig wereldkampioen behaalde wisselende resultaten bij beide kwalificaties, kon tijdens de sprintrace geen kampioenschapspunten scoren, en ook de Grand Prix was een teleurstellende wedstrijd voor de Mercedes-coureur. Tijdens de 71 ronden tellende race was veelal een gefrustreerde Hamilton te horen, die vooral over de tracklimits zijn beklag deed.

De witte lijn bij bochten negen en tien was het gehele weekend al een onderwerp van gesprek, en de Grand Prix was geen uitzondering van. Al vroeg in de race kreeg Hamilton een straf van vijf seconden uitgedeeld, en wat volgde was een klaagzang over de boordradio. Meerdere coureurs én teambazen waren het overduidelijk met Hamilton over het tracklimitverhaal eens, maar na de Oostenrijkse Grand Prix wil de coureur uit Stevenage alsnog op de zondag terugkijken:

"Er zijn dagen waarop ik kan zeggen dat ik echt trots op mezelf ben, en dagen zoals vandaag waarin frustratie de overhand heeft. Soms kan het in een race net voelen alsof je boven een ravijn hangt en de kracht verliest om vast te houden. Het is verwarrend voor ons (Mercedes) om het ene weekend sterk te zijn, en dan het volgende weekend er niet in de buurt te kunnen komen. Maar als je je volledig toewijdt aan hetgeen je graag doet, dan schud je het van je af en blijf je doorvechten!", besluit een strijdvaardige Hamilton.