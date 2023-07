Norris: Zichtbaarheid in F1-auto's tijdens regenval moet verbeterd worden

McLaren-coureur Lando Norris vindt dat er zo snel mogelijk een passende oplossing gevonden moet worden voor de slechte zichtbaarheid van F1-auto's in situaties waarin er regenval plaatsvindt. Afgelopen weekend werd de autosportwereld opnieuw door een incident op Spa-Francorchamps door elkaar geschud, waarbij Nederlander Dilano van ‘t Hoff tijdens een hevig verregende FRECA-race om het leven kwam.

Het tragische ongeluk van afgelopen weekend creëerde discussies over veiligheid in de gehele autosportwereld, waaronder de Formule 1. Volgens McLaren-coureur Lando Norris moet de koningsklasse op zoek gaan naar passende oplossingen om de zichtbaarheid in de openwielbolides van de koningsklasse te verbeteren. Norris meent dat de situatie tijdens regenval erger is dan dat het van buitenaf lijkt.

"Er worden (in de F1) zo veel oplossingen toegepast om de veiligheid te verbeteren, maar dit (gebrek aan zichtbaarheid) moet ook echt veranderd worden. Als je niet in de auto zit, kun je je niet voorstellen hoe slecht het daadwerkelijk is. Je kan vanaf de auto amper vijf meter voor je uit kijken. Je ziet zowat niks. Dus in het geval er verderop een auto stilstaat, dan zou je geen tijd hebben om daarop te reageren. Dat kan op Spa gebeuren, en dat kan hier (Red Bull Ring) gebeuren. Als iemand er hier bij bocht twee vanaf vliegt, dan zie je ze niet totdat het te laat is."

Norris roept op tot het vinden van een oplossing, maar die kan de FIA misschien al wel gevonden hebben. Nadat de Britse Grand Prix afgewerkt is, zullen een aantal coureurs een test op Silverstone doen waarbij de F1 wielkasten gaat uitproberen. McLaren, het team van Norris, zal een van de uitgenodigden zijn: "Het is een goed begin dat we bij Silverstone die test gaan doen. Momenteel kun je tijdens de regen net zo goed je ogen dicht doen en op het beste hopen, want je ziet toch niks."