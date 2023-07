Verstappen wijst ook Jeddah aan als te gevaarlijke baan

De autosportwereld werd afgelopen weekend opgeschrikt door de dood van FRECA-coureur Dilano van 't Hoff. De jonge Nederlander overleed na een verschrikkelijk ongeval op het circuit van Spa-Francorchamps. Meerdere coureurs riep op om het Belgische circuit aan te passen, maar Max Verstappen vindt dat er naar iets anders moet worden gekeken.

Het dodelijke ongeval van Van 't Hoff was een schok voor de Formule 1-coureurs. De jonge coureur crashte zaterdag op het Kemmel Straight, vlak na de bochtencombinatie Eau Rouge-Raidillon. Veel coureurs riepen daarna om maatregelen te nemen in Spa. Lance Stroll gaf aan dat de bochtencombinatie veel te gevaarlijker is en dan er snel iets moet worden aangepast aan de lay-out van de Belgische baan.

Jeddah

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen wil zover nog niet gaan. Hij stelt dat Spa inderdaad een gevaarlijke baan is, maar dat er meer oorzaken waren van de crash van Van 't Hoff. Verstappen wordt geciteerd door RaceFans: "Het is zeker een gevaarlijke bocht, maar we hebben ook de baan in Jeddah. Daar is de eerste sector nog gevaarlijker. Ik ben blij dat daar nog niets is voorgevallen, want als je daar crasht in bocht zes, zeven of acht kan er hetzelfde gebeuren. Het is daar allemaal blind, je weet niet wat er aankomt."

Ruimte creëren

Verstappen wijst ook naar de slechte weersomstandigheden die een rol speelden bij de verschrikkelijke crash van Van 't Hoff. Verstappen legt het uit: "Het is enorm gevaarlijk als dit soort dingen gebeuren. Eau Rouge is zeker een blinde bocht, maar dit ongeval gebeurde iets verder op de baan. Ik denk dat het enige wat kan worden aangepast, de vangrails zijn. Je kan meer ruimte creëren door ze naar achteren te verschuiven, want als je daar nu de muur raakt viel je de baan weer op. Er was in dit scenario ook geen goed zich, er was veel water en dat is een probleem. Als het droog was geweest, was het zicht beter. Je ziet dan meer wat er voor je aan de hand is."