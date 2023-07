"Marko ontkent deadline voor De Vries"

Nyck de Vries staat momenteel onder grote druk bij het team van AlphaTauri. De resultaten van de Nederlander vallen flink tegen en Helmut Marko was recent zeer kritisch op de AlphaTauri-coureur. De Vries reed afgelopen weekend in Oostenrijk een redelijk race en Marko stelt dat er geen deadline voor hem bestaat.

De Vries is bezig met een tegenvallend debuutseizoen in de Formule 1. Voorafgaand het seizoen waren de verwachtingen hoog, maar zijn resultaten vallen momenteel tegen. Hij heeft dit jaar nog geen enkel WK-puntje gescoord, blijft achter bij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en ziet dat men bij teameigenaar Red Bull openlijk aan hem twijfelt. In Oostenrijk reed hij afgelopen weekend een redelijk race waarin hij zich wel liet zien, maar geen WK-punten wist te scoren.

Deadline

Red Bull-adviseur Helmut Marko was kritisch, maar gaf na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix aan dat hij nog naar de rondetijden van De Vries moest kijken. Hij stelde in gesprek met Motorsport.com wel dat de verhalen over een deadline voor De Vries niet kloppen: "Nee, er is geen specifiek tijdsbestek vastgesteld waarin hij moet gaan presteren. Zoals je weet zijn er momenteel veel veranderingen gaande binnen AlphaTauri. We zetten nu alles op een rijtje en als de tijd daar is, dan nemen we een besluit."

Ricciardo

Ook over de geruchten over Daniel Ricciardo wil Marko niets zeggen. De Australiër is dit jaar de derde coureur van Red Bull Ring en werd al in verband gebracht met het stoeltje van De Vries. Ricciardo rijdt later deze maand de bandentest voor Red Bull, Marko wil niet zeggen of dit invloed heeft op de toekomst van De Vries: "Meer dan dit kan ik niet zeggen. Zoals ik al eerder zei: we zullen naar alles kijken en dan een beslissing nemen."