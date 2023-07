Wolff: Bericht naar Hamilton over boordradio was om situatie 'te kalmeren'

Mercedes-coureur Lewis Hamilton uitte tijdens de Oostenrijkse Grand Prix meerdere malen zijn frustratie over de tracklimits op de Red Bull Ring. Zijn klaagzang werd na verloop van tijd echter door teambaas Toto Wolff in de kiem gesmoord. Na afloop van de race verklaart Wolff waarom hij de ongebruikelijke beslissing maakte om zich in de situatie te mengen.

Normaliter heeft een Formule 1-coureur tijdens de race alleen met zijn engineer contact. Maar Mercedes-teambaas Toto Wolff is ook soms over de boordradio naar coureurs George Russell en Lewis Hamilton te horen. Dit seizoen nam de Oostenrijkse topman de gelegenheid om bij de Monaco Grand Prix de frustraties van Russell weg te praten, en afgelopen weekend was teamgenoot Hamilton aan de beurt om door de teambaas gekalmeerd te worden.

"Het gehele weekend hebben we veel discussies over de tracklimits gehad, en of de regels wel of niet op de juiste manier gehanteerd zijn. We moesten hoe dan ook het maximale uit ons pakket weten te halen en het beste ervan maken", zegt Wolff na afloop van de race op de Red Bull Ring.

Hamilton kreeg al vroeg tijdens de 71 ronden tellende race een straf van vijf seconden op z'n bord, omdat de zevenvoudig wereldkampioen te vaak over de baanlimiet bij bochten negen en tien zou zijn gegaan. De Mercedes-coureur raakte gefrustreerd over de situatie, en besloot om tijdens de race meermaals aan zijn team te vragen of ook andere coureurs al hun straffen kregen. Op dat moment besloot Wolff om in te grijpen, al was het met een goede bedoeling:

"Met mijn tussenkomsten heb ik altijd het beste voor het team en de coureurs in het achterhoofd. Soms moet je gewoon even de boel kalmeren, maar ik bedoel het altijd goed", sluit Wolff af.