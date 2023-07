Wolff complimenteert Verstappen: "De enige stabiele factor"

Max Verstappen schreef gisteren de Oostenrijkse Grand Prix op een zeer dominante wijze op zijn naam. In vrijwel elke sessie was de Nederlandse Red Bull Racing-coureur de snelste en in de race sleepte hij de zege op relatief eenvoudige wijze binnen. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat Verstappen de enige stabiele factor is van het moment.

Terwijl Verstappen de race op simpele wijze won, was het achter hem veel spannender. Er werden veel duels uitgevochten op de baan en dat resulteerde in veel spektakel. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell probeerden er het maximale uit te halen, maar dat lukte niet helemaal. Na de straffenregen op de late avond vonden ze zichzelf terug op de zevende en de achtste plaats.

Schommelingen

Mercedes-teambaas Toto Wolff is allesbehalve tevreden met het resultaat. De Oostenrijkse teambaas sprak zich na de race uit bij de internationale media: "Sinds vrijdag lukte het ons niet om de auto snel te maken. We misten direct al een aantal tienden en dat was ook in het restant van het weekend het geval. De schommelingen zijn er. Eerst was Ferrari onze grootste uitdager, daarna Aston Martin en vandaag zaten wij achterin dat groepje. We probeerden in de race alles te optimaliseren, maar we konden negentig minuten lang geen snelheid vinden."

Stabiele factor

De schommelingen zijn een doorn in het oog van Wolff. De Oostenrijkse teambaas baalt en geeft aan slechts één stabiele factor te zien in het huidige Formule 1-veld: "De enige stabiele factor? Dat is eigenlijk alleen Max, want zelfs bij de resultaten van Checo zijn er swings. We bevinden ons duidelijk in een periode waar één auto en één coureur domineren. We hebben dat al eerder gezien bij Lewis, daarvoor bij Vettel en daarvoor bij Schumacher. Dit is niet iets nieuws voor ons."