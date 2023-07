Norris opgelucht: "Ik was nogal zenuwachtig voorafgaand de race"

Lando Norris was één van de verrassingen van de Oostenrijkse Grand Prix. De Britse McLaren-coureur reed een zeer sterke race en kwam als vijfde over de streep. Na de straffenregen van gisteravond promoveerde hij naar de vierde plaats. Na afloop van de race gaf hij aan dat hij voor de start best zenuwachtig was.

Norris reed dit weekend voor het eerst met de nieuwe updates van zijn team McLaren. De Britse renstal had de updates alleen op de wagen van Norris geplaatst, volgende week krijgt ook Oscar Piastri de beschikking tot de nieuwe onderdelen. Norris liet zien dat de updates werken, hij was razendsnel en duelleerde het hele weekend mee om een plekje in de top vijf. In de race vocht hij het hele weekend mee om de top vijf-plekken.

Norris was na afloop van de race vooral opgelucht. De Britse coureur werd verkozen tot 'driver of the day' en sprak zich uit bij Motorsport.com: "Om eerlijk te zijn was ik nogal zenuwachtig voorafgaand de race. Ik had wel verwacht dat de snelheid tegen zou vallen, maar het was verrassend snel. Het was nog niet helemaal goed, want Fernando was in de slotfase elke ronde sneller. Ik crashte toen bijna in elke bocht. De vijfde finishplaats toont aan dat we een goede stap hebben gezet en daar ben ik blij mee."